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13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фоден стал лучшим футболистом сезона в АПЛ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим футболистом текущего сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Фоден получил приз по итогам голосования болельщиков и экспертной группы АПЛ. Конкуренцию англичанину составляли партнер по команде Эрлинг Холанд, а также хавбеки «Арсенала» Мартин Эдегор и Деклан Райс, нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, полузащитник «Челси» Коул Палмер, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Игроки «Манчестер Сити» выигрывают приз лучшему футболисту АПЛ пятый сезон подряд. Ранее награду получали Кевин де Брёйне (2019/20 и 2021/22), Рубен Диас (2020/21) и Эрлинг Холанд (2022/23).

Фодену 23 года. В текущем сезоне АПЛ он забил 17 мячей в 34 матчах. Ранее он был признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов (FWA).

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