«Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, проиграв в матче 34-го тура с «Хоффенхаймом» | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Фриц. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.

«Бавария» забила два мяча уже за первые шесть минут встречи: отличились Матис Тель и Альфонсо Дэвис. На восьмой минуте «Хоффенхайм» вернулся в игру после точного удара нападающего Максимилиана Байера. Во втором тайме форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич оформил хет-трик, тем самым установив итоговый счёт игры — 4:2.