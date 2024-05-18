«Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, проиграв в матче 34-го тура с «Хоффенхаймом»
Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Хоффенхайм» и «Бавария».
Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Хоффенхайм» и «Бавария».
Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Фриц. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.
«Бавария» забила два мяча уже за первые шесть минут встречи: отличились Матис Тель и Альфонсо Дэвис. На восьмой минуте «Хоффенхайм» вернулся в игру после точного удара нападающего Максимилиана Байера. Во втором тайме форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич оформил хет-трик, тем самым установив итоговый счёт игры — 4:2.
По итогам сезона чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 46 очка и финишировал на седьмом месте в турнирной таблице. «Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, пропустив вперёд «Штутгарт» и финишировав на третьей строчке с 72 очками.