«Астану» могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности

Источник: КФФ

Так, был рассмотрен вопрос касательно высказываний спортивного директора ФК «Астана» Игоря Павлюка о судействе матча между «Актобе» и «Астаной», прошедшего 4 мая в Актобе.

«Наложить на футбольный клуб “Астана” штраф в размере 1000 МРП, что составляет 3 692 000 (три миллиона шестьсот девяносто две тысяч) тенге. Штраф оплатить до 17 июня 2024 года. В случае невыполнения данного пункта, в соответствии с подп. 3) п. 1 ст. 61 Дисциплинарного регламента КФФ, у клуба могут быть сняты очки или клуб может быть переведен в низший дивизион (лигу).



В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации», — говорится в заявлении КФФ.

Также был рассмотрен вопрос касательно высказываний учредителя футбольного клуба «Тобол» Алимжана Калдиярова о судействе матчей с участием костанайцев и необходимости принятии КФФ кадровых реформ в судействе.