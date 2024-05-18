«Астану» могут лишить очков или отправить в первую лигу: подробности
Состоялось заседание Комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). По его итогам приняты некоторые решения, передают Vesti.kz.
Состоялось заседание Комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). По его итогам приняты некоторые решения, передают Vesti.kz.
Так, был рассмотрен вопрос касательно высказываний спортивного директора ФК «Астана» Игоря Павлюка о судействе матча между «Актобе» и «Астаной», прошедшего 4 мая в Актобе.
«Наложить на футбольный клуб “Астана” штраф в размере 1000 МРП, что составляет 3 692 000 (три миллиона шестьсот девяносто две тысяч) тенге. Штраф оплатить до 17 июня 2024 года. В случае невыполнения данного пункта, в соответствии с подп. 3) п. 1 ст. 61 Дисциплинарного регламента КФФ, у клуба могут быть сняты очки или клуб может быть переведен в низший дивизион (лигу).
В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации», — говорится в заявлении КФФ.
Также был рассмотрен вопрос касательно высказываний учредителя футбольного клуба «Тобол» Алимжана Калдиярова о судействе матчей с участием костанайцев и необходимости принятии КФФ кадровых реформ в судействе.
«На учредителя ФК “Тобол” Калдиярова Алимжана Данияровича, за дискредитацию деятельности судейского корпуса КФФ, руководства КФФ, и казахстанского футбола в целом, наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге и применить санкцию в виде запрета на вход на стадионы, на которых будут проводиться матчи с участием ФК “Тобол” сроком 1 год с момента вступления данного решения в силу.
Калдиярову оплатить штраф, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, в срок до 17 июня 2024 года.
В случае невыполнения данного решения, в соответствии со ст. 61 ДР, Юридический орган КФФ вправе применить в отношении Калдиярова другие санкции вплоть до запрета на осуществление деятельности, связанного с футболом.
В соответствии с п. 87 Кодекса, с п. 113. ДР настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете КФФ в течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования на сайте федерации», — отмечается в сообщении КФФ.