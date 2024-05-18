Стал известен новый тренер «Кайрата»: это не Гончаренко
Стало известно, кто может возглавить футбольный клуб «Кайрат» из Алматы, передают Vesti.kz.
Стало известно, кто может возглавить футбольный клуб «Кайрат» из Алматы, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала ЖаркOFF, новым главным тренером «желто-черных» станет Александр Кержаков. Россиянин ранее тренировал сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород», «Томь», а также сборную России до 17 лет.
Ранее сообщалось, что «Кайрат» близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко.
Напомним, что алматинцы по ходу сезона отправили в отставку казахстанца Кирилла Кекера, оставшегося в системе клуба. Вместо него временно исполняет обязанности главного тренера другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.
В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кайратовцы идут на третьем месте в таблице, набрав 14 очков в восьми матчах.