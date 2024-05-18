Стал известен новый тренер «Кайрата»: это не Гончаренко

Источник: ФК «Спартак» Суботица

По информации телеграм-канала ЖаркOFF, новым главным тренером «желто-черных» станет Александр Кержаков. Россиянин ранее тренировал сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород», «Томь», а также сборную России до 17 лет.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко.

Напомним, что алматинцы по ходу сезона отправили в отставку казахстанца Кирилла Кекера, оставшегося в системе клуба. Вместо него временно исполняет обязанности главного тренера другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.