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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:06 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен новый тренер «Кайрата»: это не Гончаренко

Стало известно, кто может возглавить футбольный клуб «Кайрат» из Алматы, передают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК «Спартак» Суботица

По информации телеграм-канала ЖаркOFF, новым главным тренером «желто-черных» станет Александр Кержаков. Россиянин ранее тренировал сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород», «Томь», а также сборную России до 17 лет.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко.

Напомним, что алматинцы по ходу сезона отправили в отставку казахстанца Кирилла Кекера, оставшегося в системе клуба. Вместо него временно исполняет обязанности главного тренера другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кайратовцы идут на третьем месте в таблице, набрав 14 очков в восьми матчах.

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