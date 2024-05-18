Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона-2023/2024
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона Бундеслиги.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона Бундеслиги.
На счету англичанина 36 забитых мячей. Отметим, что форвард провёл 32 игры в чемпионате Германии. Также Гарри отдал восемь результативных передач.
Второе место в списке лучших бомбардиров сезона в Бундеслиге стал нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, забивший 28 мячей.
Напомним, 30-летний футболист перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.
Кейн в нынешнем сезоне провёл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 44 гола и 12 результативных передач.