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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» не смог обойти «Актобе» в КПЛ

Футболисты «Актобе» и «Ордабасы» не смогли выявить победителя в матче девятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Актобе
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Актобе» с 15 очками остался на первом месте турнирной таблицы, а «Ордабасы», набрав 13 очков, поднялся на промежуточную четвертую строчку.

Актобе
0:0
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
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