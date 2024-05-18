«Ордабасы» не смог обойти «Актобе» в КПЛ
Футболисты «Актобе» и «Ордабасы» не смогли выявить победителя в матче девятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.
Актобе
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футболисты «Актобе» и «Ордабасы» не смогли выявить победителя в матче девятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Актобе» с 15 очками остался на первом месте турнирной таблицы, а «Ордабасы», набрав 13 очков, поднялся на промежуточную четвертую строчку.