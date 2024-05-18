Навас подписал пожизненный контракт с «Севильей»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Навас останется игроком «Севильи» до конца 2024 года, а затем будет работать в клубе.

Ранее футболист анонсировал свой уход из клуба в связи с истечением срока контракта этим летом. Также в своем заявлении он отметил, что хотел остаться в команде, но ему не предложили новое соглашение. Позже президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско на пресс конференции заявил о готовности подписать с игроком контракт до конца жизни.

«Я ни секунды не сомневался в том, что скажу “да” на предложение президента. Я хочу продолжать играть за “Севилью”… Мое желание — выступать до декабря, чтобы помочь команде», — написал Навас в своих соцсетях.