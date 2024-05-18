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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Лечче» в 37-м туре Серии А

18 мая состоялся матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Лечче» и «Аталанта».

Лечче
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Игра началась в 19:00 мск. Матч проходил в Лечче. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Шарль Де Кетеларе на 48-й минуте вывел гостей вперёд. Джанлука Скамакка спустя пять минут удвоил преимущество «Аталанты». Отметим, что Скамакка получил голевую передачу от российского полузащитника Алексея Миранчука, который вышел в стартовом составе.

Таким образом, в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 39 матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами.

После 36 матчей чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 66 очкОВ. Она занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» располагается на 13-м месте. После 36 матчей команда набрала 37 очков.

Лечче
0:2
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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