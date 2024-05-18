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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:01 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА вынес наказание «Ордабасы»: подробности

Орган УЕФА по контролю за финансами клубов завершил оценку соблюдения требования по отсутствию просроченной задолженности, определенного в соответствующем регламенте по их лицензированию и финансовой устойчивости, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

К 13 клубам были применены различные санкции за наличие просроченной задолженности (она может быть перед сотрудниками, налоговыми органами и так далее).

Оценка требований к платежеспособности клубов, участвующих в соревнованиях в сезоне-2023/24, была проведена в три срока — в июле и октябре 2023 года, а также в январе 2024-го. В ходе этой оценки выяснилось, что некоторые клубы не соответствовали критериям отсутствия просроченной задолженности в марте для получения лицензии и участия в клубных соревнованиях УЕФА.

На 11 из 13 клубов были наложены штрафы. В том числе на шымкентский «Ордабасы» в размере 20 тысяч евро.

Стоит сказать, что «Ордабасы» легко отделался, поскольку турецкую команду «Адана Демирспор», за которую выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, за подобное нарушение исключили из еврокубков.

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