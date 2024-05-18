УЕФА вынес наказание «Ордабасы»: подробности

Источник: Соцсети

К 13 клубам были применены различные санкции за наличие просроченной задолженности (она может быть перед сотрудниками, налоговыми органами и так далее).

Оценка требований к платежеспособности клубов, участвующих в соревнованиях в сезоне-2023/24, была проведена в три срока — в июле и октябре 2023 года, а также в январе 2024-го. В ходе этой оценки выяснилось, что некоторые клубы не соответствовали критериям отсутствия просроченной задолженности в марте для получения лицензии и участия в клубных соревнованиях УЕФА.

На 11 из 13 клубов были наложены штрафы. В том числе на шымкентский «Ордабасы» в размере 20 тысяч евро.