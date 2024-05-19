В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуринью

«Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хотел бы видеть его в “Бешикташе”, что он подходит нашему клубу. Жозе Моуринью сказал, что он оценит ситуацию после предложения, что он проследит за “Бешикташем” и свяжется со мной.



Моуринью перезвонил через некоторое время и согласился приехать. На следующей неделе у меня будет ещё одна встреча в Италии. Также он сказал, что хочет работать в “Бешикташе”.



Мы оправдали экономические ожидания Моуринью, также мы работаем над спонсорской поддержкой. Мы готовы соответствовать цифрам. Мы рассмотрим вопрос о Моуринью на совете директоров. На следующей неделе мы проведём заключительную встречу в Италии», — приводит слова Юселя Habertürk Spor.