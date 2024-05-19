Стали известны подробности о долге «Барселоны», клуб может остаться без трансферов летом | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, долг перед финансовым фэйр-плей станет ещё больше, если каталонский клуб до 30 июня не получит дополнительные выплаты по договорённости с компанией «Либеро» в размере € 60 млн.

Также сообщается, что до 31 августа «Барселона» готова продать любого игрока, кем бы он ни был, за крупную сумму, чтобы ни у менеджеров, ни у поручителей клуба не были сняты деньги.