«Бешикташ» Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону

Источник: ФК "Бешикташ"

По ходу встречи «Бешикташ» дважды отыгрывался. На гол Шандреля Массанги (26') хозяева ответили точным ударом Жедсона Фернандеша (50'). Затем Фисайо Деле-Баширу (56') вывел «Хатайспор» вперед вновь. Казалось, что произойдет сенсация и команда из зоны вылета уедет с тремя очками, однако хозяева спаслись благодаря реализованному Венсаном Абубакаром пенальти (90+7').

Отметим, что Зайнутдинов по-прежнему находится в лазарете и в матче участия не принимал.

«Бешикташ» упустил возможность ворваться в еврокубковую зону — топ-4. Для этого команде было необходимо выигрывать у одного из аутсайдеров чемпионата с разницей в четыре и более мячей.

Однако даже пятое место принесет команде еврокубки, так как финал Кубка Турции с путевкой в Лигу Европы будет разыгран между идущими третьими «Трабзонспором» и «Бешикташем». Из топ-5 команда казахстанца уже никак не вылетит, так как у отстающего на три очка «Касымпаша» намного хуже разница мячей.