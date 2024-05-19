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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону

Стамбульский «Бешикташ» в матче 37-го тура турецкой Суперлиги на своем поле принимал «Хатайспор». Несмотря на статус явного фаворита, команде казахстанца Бахтиера Зайнутдинова не удалось одержать победу, передают Vesti.kz.

Бешикташ
Источник: ФК "Бешикташ"

По ходу встречи «Бешикташ» дважды отыгрывался. На гол Шандреля Массанги (26') хозяева ответили точным ударом Жедсона Фернандеша (50'). Затем Фисайо Деле-Баширу (56') вывел «Хатайспор» вперед вновь. Казалось, что произойдет сенсация и команда из зоны вылета уедет с тремя очками, однако хозяева спаслись благодаря реализованному Венсаном Абубакаром пенальти (90+7').

Отметим, что Зайнутдинов по-прежнему находится в лазарете и в матче участия не принимал.

«Бешикташ» упустил возможность ворваться в еврокубковую зону — топ-4. Для этого команде было необходимо выигрывать у одного из аутсайдеров чемпионата с разницей в четыре и более мячей.

Однако даже пятое место принесет команде еврокубки, так как финал Кубка Турции с путевкой в Лигу Европы будет разыгран между идущими третьими «Трабзонспором» и «Бешикташем». Из топ-5 команда казахстанца уже никак не вылетит, так как у отстающего на три очка «Касымпаша» намного хуже разница мячей.

Получается, что в случае победы в Кубке Турции «Бешикташ» попадет в Лигу Европы, а в случае поражения — в Лигу конференций.

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