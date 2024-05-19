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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» в матче MLS

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал Леонардо Кампана (90+4-я минута), который отличился с передачи испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Аргентинский форвард Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Ранее из-за повреждения он пропустил встречу против «Орландо Сити» (0:0).

«Интер Майами» (31 очко) продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Ди Си Юнайтед» (17) располагается на девятой строчке.

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