«Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» в матче MLS
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал Леонардо Кампана (90+4-я минута), который отличился с передачи испанского полузащитника Серхио Бускетса.
Аргентинский форвард Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Ранее из-за повреждения он пропустил встречу против «Орландо Сити» (0:0).
«Интер Майами» (31 очко) продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Ди Си Юнайтед» (17) располагается на девятой строчке.