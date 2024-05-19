Клопп — о будущем: моё время в Англии подошло к концу

«Это наверняка будет долгий перерыв. Возможно, так оно и есть. Моё время в Англии определённо подошло к концу, потому что я не буду тренировать здесь другую команду. Если мне снова удастся вернуться к делу, то, кажется, это будет нескоро», — приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).