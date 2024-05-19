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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп — о будущем: моё время в Англии подошло к концу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Клопп — о будущем: мое время в Англии подошло к концу | Источник: Чемпионат.com

«Это наверняка будет долгий перерыв. Возможно, так оно и есть. Моё время в Англии определённо подошло к концу, потому что я не буду тренировать здесь другую команду. Если мне снова удастся вернуться к делу, то, кажется, это будет нескоро», — приводит слова Клоппа Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13−15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.

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