«Тобол» провалился в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

Карагандинский клуб в домашних стенах был предельно мотивирован исправить свое турнирное положение. И уже в первом тайме подопечным Андрея Финонченко удалось выйти вперед. Гол на свой счет записал опытный колумбийский полузащитник Рохер Каньяс.
Несмотря на попытки команды Милича Чурчич выправить ситуацию и избежать поражения, «Шахтер» сумел добыть важнейшую и неожиданную победу над одним из лидеров сезона.
Благодаря этому успеху «Шахтер» догнал по набранным очкам «Туран» и «Женис» — у трех клубов по семь баллов. «Тобол» потерпел второе поражение кряду и остается с 12 очками после восьми игр.