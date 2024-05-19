«Тобол» провалился в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

Источник: ФК "Шахтер"

Карагандинский клуб в домашних стенах был предельно мотивирован исправить свое турнирное положение. И уже в первом тайме подопечным Андрея Финонченко удалось выйти вперед. Гол на свой счет записал опытный колумбийский полузащитник Рохер Каньяс.

Несмотря на попытки команды Милича Чурчич выправить ситуацию и избежать поражения, «Шахтер» сумел добыть важнейшую и неожиданную победу над одним из лидеров сезона.