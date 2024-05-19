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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» провалился в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

Один из фаворитов нынешнего сезона чемпионата Казахстана «Тобол» сыграл на выезде с последней командой турнира «Шахтером», сообщают Vesti.kz.

Шахтер Кг
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Шахтер"

Карагандинский клуб в домашних стенах был предельно мотивирован исправить свое турнирное положение. И уже в первом тайме подопечным Андрея Финонченко удалось выйти вперед. Гол на свой счет записал опытный колумбийский полузащитник Рохер Каньяс.

Несмотря на попытки команды Милича Чурчич выправить ситуацию и избежать поражения, «Шахтер» сумел добыть важнейшую и неожиданную победу над одним из лидеров сезона.

Благодаря этому успеху «Шахтер» догнал по набранным очкам «Туран» и «Женис» — у трех клубов по семь баллов. «Тобол» потерпел второе поражение кряду и остается с 12 очками после восьми игр.

Шахтер Кг
1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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