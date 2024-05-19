Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений

Источник: ФК "Жетысу"

Команда Кайрата Нурдаулетова в этом сезоне является главной сенсацией турнира, находясь в числе лидеров. Однако в первом тайме «Кызыл-Жар» после серии неудачных результатов был крайне мотивирован и имел несколько голевых моментов. Но реализация подопечных Али Алиева оставляла желать лучшего.

Во второй половине игра приобрела более вязкий характер. Но в завершающей стадии игры «Кызыл-Жар» имел все возможности победить. На 75-й минуте у «Жетысу» был удален Виктор Брага, а на 83-й минуте красную карточку получил еще один хавбек талдыкорганцев Цотне Мосиашвили.

Кроме того, арбитр назначил пенальти в ворота «Жетысу», но лидер «Кызыл-Жара» Евгений Березкин не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.