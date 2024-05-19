Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лутон Таун
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Балтика
Футбол. Зарубежный
22:00
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:15
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Жетысу
Кызыл-Жар
00:00
Шахтер Кг
Тобол Кс
18.05
Атырау
Астана
18.05
Актобе
Ордабасы
18.05
Кайсар
Женис
12.05
Елимай
Шахтер Кг
12.05
Женис
Кайрат
12.05
Кызыл-Жар
Актобе
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений

В матче девятого тура чемпионата Казахстана «Жетысу» на своем поле принял петропавловский «Кызыл-Жар», передают Vesti.kz.

Жетысу
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

Команда Кайрата Нурдаулетова в этом сезоне является главной сенсацией турнира, находясь в числе лидеров. Однако в первом тайме «Кызыл-Жар» после серии неудачных результатов был крайне мотивирован и имел несколько голевых моментов. Но реализация подопечных Али Алиева оставляла желать лучшего.

Во второй половине игра приобрела более вязкий характер. Но в завершающей стадии игры «Кызыл-Жар» имел все возможности победить. На 75-й минуте у «Жетысу» был удален Виктор Брага, а на 83-й минуте красную карточку получил еще один хавбек талдыкорганцев Цотне Мосиашвили.

Кроме того, арбитр назначил пенальти в ворота «Жетысу», но лидер «Кызыл-Жара» Евгений Березкин не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.

В итоге, матч «Жетысу» — «Кызыл-Жар» закончился со счетом 0:0. «Жетысу» после восьми сыгранных матчей набрал 14 очков и остался в группе лидеров КПЛ. «Кызыл-Жар» прервал серию из трех поражений кряду, на данный момент у команды Алиева девять очков после девяти игр.

Жетысу
0:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь