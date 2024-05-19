Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений
В матче девятого тура чемпионата Казахстана «Жетысу» на своем поле принял петропавловский «Кызыл-Жар», передают Vesti.kz.
В матче девятого тура чемпионата Казахстана «Жетысу» на своем поле принял петропавловский «Кызыл-Жар», передают Vesti.kz.
Команда Кайрата Нурдаулетова в этом сезоне является главной сенсацией турнира, находясь в числе лидеров. Однако в первом тайме «Кызыл-Жар» после серии неудачных результатов был крайне мотивирован и имел несколько голевых моментов. Но реализация подопечных Али Алиева оставляла желать лучшего.
Во второй половине игра приобрела более вязкий характер. Но в завершающей стадии игры «Кызыл-Жар» имел все возможности победить. На 75-й минуте у «Жетысу» был удален Виктор Брага, а на 83-й минуте красную карточку получил еще один хавбек талдыкорганцев Цотне Мосиашвили.
Кроме того, арбитр назначил пенальти в ворота «Жетысу», но лидер «Кызыл-Жара» Евгений Березкин не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.
В итоге, матч «Жетысу» — «Кызыл-Жар» закончился со счетом 0:0. «Жетысу» после восьми сыгранных матчей набрал 14 очков и остался в группе лидеров КПЛ. «Кызыл-Жар» прервал серию из трех поражений кряду, на данный момент у команды Алиева девять очков после девяти игр.