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02:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Такое не удавалось даже Алексу Фергюсону.

Манчестер Сити
Арсенал
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд | Источник: Reuters

За шаг до рекордного — четвертого кряду титула чемпиона Англии — Хосеп Гвардиола не успокаивал свою команду, пытаясь снять возможное напряжение, а повышал мотивацию. Хвалил «Вест Хэм», главный тренер которого Дэвид Мойес был не прочь на прощание хлопнуть дверью, и вспоминал историю двухлетней давности. А именно, золотой матч с «Астон Виллой», где «Манчестер Сити» горел синим пламенем 75 минут, но героически превратил 0:2 в 3:2.

«Мне бы хотелось выигрывать 3:0 к 10-й минуте, но такого не случится», — говорил Пеп. Тут он не ошибся, но в таких матчах открыть счет в первой же атаке — почти идеальной сценарий. И логично, что писать его стал лучший игрок сезона Фоден. 18-й гол Фила в чемпионате — в личную золотую коллекцию, как с точки зрения значимости взятия ворот, так и в плане зрелищности. Смещение под левую у линии штрафной, и спустя мгновение мяч вонзился в верхний угол. Красивую историю «горожане» писали соответствующим образом, а голевая передача Бернарду Силвы — как подарок болельщикам перед возможным прощанием.

Когда об этом стало известно на лондонском «Эмирейтс», всем поклонникам «Арсенала» оставалось следовать установке, которую дал накануне Микель Артета. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать успешным сезон без чемпионского титула, бывший помощник Гвардиолы говорил: «Не имею права об этом думать. Я должен думать, что мы выиграем, и тогда, надеюсь, произойдет что-то хорошее. У нас теплится надежда. Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей. Нам нужно быть оптимистами, выполнить свою работу и потом смотреть, что случится».

Случилось же то, что и должно было. Какими бы иллюзиями себя ни тешили «канониры» и все, кому надоел «Сити» на первом месте. Это в Лиге чемпионов или в кубковых турнирах — где в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно — английский гегемон становится уязвимым. На длинной же дистанции Гвардиоле просто нет равных. В том числе по умению накатывать во второй части сезона.

«Ливерпуль» на ключевом отрезке не досчитался пяти очков за три дня, и это были не единственные потери красных. «Арсенал», который подошел к заключительному туру с серией из пяти побед, до этого споткнулся дома на «Астон Вилле». Соответственно, казавшаяся стратегически выгодной ничья с «Ман Сити» приобрела совсем другой вес. Таких мирных исходов у команды Гвардиолы — три с начала года (против «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси»). Остальные шестнадцать матчей, включая девять заключительных, выиграны.

Впрочем, совсем уж банальной развязка не получилась. Хотя после второго гола Фодена красно-белая часть Лондона приуныла, а сбавившие напор на фоне новостей с «Этихада» «канониры» еще и сами пропустили. После удара Гея со штрафного рикошет от головы выпрыгнувшего в «стенке» Райса получился столь коварным, что даже лидеру сезона по «сухим» матчам и обладателю «Золотой перчатки» Райе оставалось развести руками.

Интрига подала признаки жизни ближе к перерыву, когда практически синхронно «Арсенал» отыгрался благодаря классному подключению в атаку Томиясу, а Кудус озадачил «Сити» роскошным ударом через себя. Эти два события на «Эмирейтс» праздновали, словно все идет по сценарию Артеты. Но у Холанна в воскресенье явно сбился прицел, то Родри — этот карданный вал в совершенной машине Гвардиолы — уже во втором тайме снова забил в самый нужный момент. А Силва опять отдал важнейший голевой пас.

Второй раз подряд не выдержавшим темпа «Сити» «канонирам» (Хаверц все же принес им победу) стоит поучиться у «Байера». Для свержения гегемона нужно стать лучше него. Даже превратиться в совершенство.

В эпоху Гвардиолы это удавалось только покидающему Туманный Альбион Юргену Клоппу. Что будет дальше с «Ливерпулем» — большой вопрос. Вся надежда на дважды битого Артету. Других конкурентов у «Сити» в ближайшем будущем не просматривается.

Андрей Кузичев

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:1
Вест Хэм
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