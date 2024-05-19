«Кайрат» и «Елимай» сыграли драматичный матч в чемпионате Казахстана

Источник: ФК "Кайрат"

При заполненных трибунах на стадионе в Семее «Елимай» был намерен добыть победу и единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ. «Кайрат» при исполняющем обязанности главного тренера Рафаэле Уразбахтине также был настроен позитивно, поскольку при новом наставнике выиграл два предыдущих матча в чемпионате.

Счет в матче был открыт во втором тайме — на 55-й минуте бразилец Жоао Пауло хладнокровно реализовал выход один на один и вывел «Кайрат» вперед. Этот гол позволил форварду прервать безголевую серию — ранее он не забивал пять матчей кряду. Для Жоао Пауло это третий гол в нынешнем сезоне.

Однако, «Елимай» спас ничью на последних минутах, потрясающий дальний удар Юрия Перцуха на 95-й минуте установил окончательный счет — 1:1.