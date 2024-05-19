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22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фенербахче» в меньшинстве обыграл «Галатасарай» после драки на поле

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Фенербахче» на выезде победил «Галатасарай» в предпоследнем, 37-м туре чемпионата Турции по футболу.

Галатасарай
Фенербахче
«Фенербахче» в меньшинстве обыграл «Галатасарай» после драки на поле | Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча в Стамбуле закончилась со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Мяч на 71-й минуте забил Чаглар Сёюнджю. Победители играли в меньшинстве с 21-й минуты после удаления Александра Джику.

Перед началом игры футболисты команд устроили драку на поле.

«Галатасарай» с 99 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции за тур до конца. «Фенербахче», набрав 96 очков, идет на второй позиции и сохраняет шансы на чемпионство. Для этого команде Исмаила Картала в последнем туре 26 мая нужно дома победить «Истанбулспор» и надеяться на гостевое поражение «Галатасарая» в гостевой встрече с «Коньяспором».

Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» рассматривает возможность перехода из чемпионата Турции в лигу другой страны после нападения на футболистов команды со стороны болельщиков «Трабзонспора».

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