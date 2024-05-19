«Фенербахче» в меньшинстве обыграл «Галатасарай» после драки на поле

Воскресная встреча в Стамбуле закончилась со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Мяч на 71-й минуте забил Чаглар Сёюнджю. Победители играли в меньшинстве с 21-й минуты после удаления Александра Джику.

«Галатасарай» с 99 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции за тур до конца. «Фенербахче», набрав 96 очков, идет на второй позиции и сохраняет шансы на чемпионство. Для этого команде Исмаила Картала в последнем туре 26 мая нужно дома победить «Истанбулспор» и надеяться на гостевое поражение «Галатасарая» в гостевой встрече с «Коньяспором».