Резерв «Реала» издевался над «Вильярреалом». А затем в форварда соперника вселился Холанд

«Реал» уже забрал чемпионат Испании. Главная задача на конец сезона — подготовиться к финалу Лиги чемпионов. А также предоставить практику тем игрокам, которые не получали её по ходу чемпионата. Матч с «Вильярреалом» стал идеальной возможностью показать себя для резерва мадридцев.

В первом тайме «Реал» разнёс соперника. Удивительно, ведь у «Вильярреала» ещё оставались шансы выйти в еврокубки. И в такой важной встрече команда в моменте рассыпалась. Счёт на 14-й минуте открыл Арда Гюлер, который весь сезон мучился от травм. Зато в последних пяти турах Арда регулярно выходит на поле и удивляет Карло Анчелотти. На его счету по одному голу в ворота «Реал Сосьедада», «Гранады» и «Алавеса». Теперь — и «Вильярреалу». Арда принял мяч на линии штрафной, подработал и технично пробил в нижний угол. А на 30-й минуте удвоил преимущество «Реала» Хоселу. Классический гол от испанца головой.

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Мадридцы продолжали контролировать ход встречи. Но на 39-й минуте Дани Себальос показал, почему является игроком запаса. Он потерял мяч под прессингом, «Вильярреал» провёл быструю атаку, а Александр Сёрлот забил головой. Но уже в следующей атаке «Реал» отличился снова! Гости начертили красивую комбинацию: Лука Модрич и Браим Диас разыграли стенку, второй отдал пас вразрез в штрафную, а Лукас Васкес получил мяч и сходу переиграл голкипера «Вильярреала» Йоргенсена. Эстетика от Мадрида! А добил хозяев оформивший дубль Гюлер: на 45+2-й минуте он получил пас от Васкеса и пробил в дальний угол ворот. 4:1 — матч закончен. Или нет?

В перерыве Александр Сёрлот, вероятно, узнал, что Эрлинг Холанд стал чемпионом Англии с «Манчестер Сити». Вдохновившись успехами соотечественника, форвард «Вильярреала» вышел крошить «Реал». Сёрлот забил три (!!!) гола за восемь минут. Интересно, что трижды ему ассистировал Херард Морено. Такая вот новая связка в европейском футболе. На 48-й минуте Сёрлот выиграл верх в штрафной у Эдера Милитао и Антонио Рюдигера и пробил головой по воротам «Реала». Следующие два мяча Александр забил, перехитрив как раз Милитао. Сначала он получил пас от Морено, убрал на паузе бразильца и пробил низом по воротам Андрея Лунина. А затем Херард и Александр разыграли стенку — норвежец точно пробил из-под Эдера в дальний угол. 4:4 — безумие! И всё это произошло с 48-й по 56-ю минуту.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248854&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но затем игра успокоилась. «Реалу» было некуда торопиться, да и после такого нокдауна куда спешить? А «Вильярреал» будто испугался своей крутости. Хотя Сёрлот мог оформить пента-трик, повторив достижение Матео Кассьерры из «Зенита». Но Александр не дотянулся после классной подачи от Гонсалу Гедеша с правого фланга.

Встреча завершилась результативной ничьей. «Вильярреал» потерял шансы на еврокубки, но зато выдал один из самых эпичных камбэков в своей истории. А игроки «Реала» получили отличный урок перед финалом Лиги чемпионов: нельзя расслабляться даже в случае, когда ты ведёшь в три мяча.