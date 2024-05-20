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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
03:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Завершился чемпионат Франции по футболу сезона-2023/2024

Вчера, 19 мая, завершился чемпионат Франции по футболу сезона-2023/2024.

ПСЖ
Монако
Гавр
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

Все результаты заключительного, 34-го тура Лиги 1:

  • «Гавр» — «Марсель» — 1:2;
  • «Метц» — «ПСЖ» — 0:2;
  • «Реймс» — «Ренн» — 2:1;
  • «Ланс» — «Монпелье» — 2:2;
  • «Лион» — «Страсбург» — 2:1;
  • «Монако» — «Нант» — 4:0;
  • «Лорьян» — «Клермон» — 5:0;
  • «Тулуза» — «Брест» — 0:3.

По итогам сезона первое место занял «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона страны за 34 тура французской Лиги 1, записав на свой счёт 76 очков. Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко.

Отметим, что «Лорьян» и «Клермон» по итогам сезона вылетели из Лиги 1. «Лорьян» набрал 29 очков и финишировал 17-м. «Клермон» заработал 25 очков. Он занял последнее место в турнирной таблице.

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