Завершился чемпионат Франции по футболу сезона-2023/2024

По итогам сезона первое место занял «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона страны за 34 тура французской Лиги 1, записав на свой счёт 76 очков. Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко.