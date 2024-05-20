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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:44 (мск), источник: БЕЛТА

Определены пары ¼ финала женского Кубка Беларуси по футболу

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Нынешний обладатель трофея столичное «Динамо-БГУФК» встретится с футболистками «Сморгони». Финалистки прошлого кубкового турнира спортсменки ФК «Минск» будут соперничать с «Бобруйчанкой». Столичная «Зорка-БДУ» поспорит с брестским «Динамо», а могилевский «Днепр» в борьбе за попадание в полуфинал сыграет с «Витебском».

Четвертьфинальные встречи намечены на 19 июня, полуфиналы пройдут 31 июля, а решающий поединок 33-го по счету кубкового турнира состоится 17 августа. В последних четырех финалах «Динамо-БГУФК» неизменно побеждало «Минск». Больше всех Кубком владели футболистки «Бобруйчанки», у которых 10 трофеев, в активе «Минска» 8 победных финалов.

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