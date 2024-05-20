Арне Слот возглавил «Ливерпуль»
ТАСС, 20 мая. Нидерландец Арне Слот назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба команды.
ТАСС, 20 мая. Нидерландец Арне Слот назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба команды.
О сроках контракта с 45-летним Слотом не сообщается.
На этом посту Слот сменил немца Юргена Клоппа, который возглавлял команду с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Также команда выиграла Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.
Слот с июля 2021 года возглавлял «Фейенорд», с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2023) и кубок страны (2024). В 2022 году команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. Ранее специалист также тренировал нидерландский АЗ.
В сезоне-2023/24 «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги и завершил чемпионат Англии на третьем месте.