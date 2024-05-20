Арне Слот возглавил «Ливерпуль»

На этом посту Слот сменил немца Юргена Клоппа, который возглавлял команду с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Также команда выиграла Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.