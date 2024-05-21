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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Женис» расстался с главным тренером

Главный тренер «Жениса» Леван Коргалидзе покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный директор столичного клуба Айдын Кожахмет, передают Vesti.kz.

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Источник: БЕЛТА

«Сегодня Леван Коргалидзе покинул пост главного тренера “Жениса”. И это было наше общее решение. Как говорится в таких случаях, по обоюдному согласию сторон. Учитывая последние результаты и наше место в таблице, это вряд ли станет сюрпризом для кого-то. Но все же принять эту ситуацию внутренне было весьма сложно и грустно.

Если бы я видел, что мы откровенно слабее остальных и занимаем место внизу таблицы по делу, то вряд ли было бы так грустно расставаться. Но однозначно могу сказать, что я не вижу ситуацию катастрофической, поскольку у нашей команды есть свой стиль, поставленная игра. Мы лишь в одном матче выглядели безнадежно, в остальных точно не заслужили поражения. Дикий нефарт — да. Ошибки в комплектации — может быть. Но я не могу сказать, что мы ошиблись в тренере. Он по-настоящему хороший специалист. Но так бывает в футболе — когда просто не идет», — написал Кожахмет в своем Telegram.

«Женис» занимает последнюю строчку в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги. За девять игр под руководством грузинского тренера команда набрал лишь семь очков.

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