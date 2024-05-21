«Женис» расстался с главным тренером
Главный тренер «Жениса» Леван Коргалидзе покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный директор столичного клуба Айдын Кожахмет, передают Vesti.kz.
Главный тренер «Жениса» Леван Коргалидзе покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный директор столичного клуба Айдын Кожахмет, передают Vesti.kz.
«Сегодня Леван Коргалидзе покинул пост главного тренера “Жениса”. И это было наше общее решение. Как говорится в таких случаях, по обоюдному согласию сторон. Учитывая последние результаты и наше место в таблице, это вряд ли станет сюрпризом для кого-то. Но все же принять эту ситуацию внутренне было весьма сложно и грустно.
Если бы я видел, что мы откровенно слабее остальных и занимаем место внизу таблицы по делу, то вряд ли было бы так грустно расставаться. Но однозначно могу сказать, что я не вижу ситуацию катастрофической, поскольку у нашей команды есть свой стиль, поставленная игра. Мы лишь в одном матче выглядели безнадежно, в остальных точно не заслужили поражения. Дикий нефарт — да. Ошибки в комплектации — может быть. Но я не могу сказать, что мы ошиблись в тренере. Он по-настоящему хороший специалист. Но так бывает в футболе — когда просто не идет», — написал Кожахмет в своем Telegram.
«Женис» занимает последнюю строчку в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги. За девять игр под руководством грузинского тренера команда набрал лишь семь очков.