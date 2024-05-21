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19:16 (мск), источник: Газета.Ру

Месси подозревают в растрате средств во время пандемии COVID-19

Бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике, а также экс-глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин могли быть замешаны в растрате средств УЕФА во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Objective.

Барселона
Месси подозревают в растрате средств во время пандемии COVID-19 | Источник: Газета.Ру

По информации источника, были обнаружены текстовые сообщения и аудиозаписи, которые свидетельствуют о том, что указанные лица пытались «перенаправить» средства Союза европейских футбольных ассоциаций футболистам для того, чтобы компенсировать часть заработной платы, которая была урезана в связи с пандемией вируса.

Во время пандемии COVID-19 руководство каталонской команды намеревалось снизить заработную плату игроков на 70%. Впервые речь о «перенаправлении» средств зашла весной 2020 года, когда Пике передал Рубиалесу беспокойство Месси о том, что зарплаты были урезаны. После этого Рубиалес связался с Чеферином и предложил ему компенсировать зарплаты за счет средств УЕФА.

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году, перешел в «ПСЖ», отыграл два года и переехал в США, где сейчас выступает за «Интер Майами». Пике объявил о завершении карьеры в 2022 году. Рубиалес был снят со своей должности из-за скандала с поцелуем футболистки Дженни Эрмосо после женского чемпионата мира — 2023. Чеферин продолжает занимать свой пост.

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