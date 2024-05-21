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23:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вернблум закрыл доступ к постам в соцсетях после интервью о ЦСКА и России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший шведский футболист Понтус Вернблум закрыл доступ к постам в своих социальных сетях после скандального интервью о периоде своих выступлений за московской ЦСКА и жизни в России.

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Вернблум закрыл доступ к постам в соцсетях после интервью о ЦСКА и России | Источник: Спорт РИА Новости

После выхода интервью Вернблум начал получать оскорбительные сообщения в социальных сетях. Пользователи Сети называли его «клоуном» и «трусом». Позднее швед закрыл свой аккаунт в соцсети Х и отключил возможность комментирования в Instagram*.

Ранее Вернблум в интервью Аftonbladet принес публичные извинения за выступления в составе ЦСКА. Также он сказал, что его супруга восприняла новость о переезде в Москву в связи с его переходом в ЦСКА в 2012 году как извещение о смерти. Помимо этого, швед сравнил здания на клубной базе армейцев с «роскошными строениями времен большевиков», а местную еду называл «пресной».

В составе ЦСКА Вернблум выступал с 2012 по 2018 год. Он стал с армейцами трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и один раз выигрывал Кубок России. В составе «красно-синих» полузащитник провел 224 матча, забил 22 мяча и сделал 17 голевых передач. Вернблум завершил карьеру летом 2021 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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