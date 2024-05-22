«Кайрат» принял решение по новому тренеру. Он выигрывал титулы в Испании

Новость об этом появилась в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

«Трансфер-Карп докладывает из Казахстана: Александр Кержаков — новый главный тренер клуба из Алматы, вопрос решен. Другой вопрос: последует ли за ним брат Миша, у которого летом заканчивается контракт с Зенитом?», — сказано в сообщении.

Напомним, что в конце апреля «Кайрат» уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Исполняющим обязанности был назначен Рафаэль Уразбахтин.

Что касается 41-летнего Кержакова, то в прошлом он играл за сборную России, «Зенит», «Севилью» и другие клубы. Он выиграл всевозможные трофеи на родине с «Зенитом», завоевал Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании с «Севильей», а также становился обладателем Кубка Швейцарии с «Цюрихом». В 2004 году становился лучшим бомбардиром чемпионата России.