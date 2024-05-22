«Кайрат» принял решение по новому тренеру. Он выигрывал титулы в Испании
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков станет новым главным тренером «Кайрата». Источники сообщают, что этот вопрос уже решен, передают Vesti.kz.
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков станет новым главным тренером «Кайрата». Источники сообщают, что этот вопрос уже решен, передают Vesti.kz.
Новость об этом появилась в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
«Трансфер-Карп докладывает из Казахстана: Александр Кержаков — новый главный тренер клуба из Алматы, вопрос решен. Другой вопрос: последует ли за ним брат Миша, у которого летом заканчивается контракт с Зенитом?», — сказано в сообщении.
Напомним, что в конце апреля «Кайрат» уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Исполняющим обязанности был назначен Рафаэль Уразбахтин.
Что касается 41-летнего Кержакова, то в прошлом он играл за сборную России, «Зенит», «Севилью» и другие клубы. Он выиграл всевозможные трофеи на родине с «Зенитом», завоевал Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании с «Севильей», а также становился обладателем Кубка Швейцарии с «Цюрихом». В 2004 году становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
Как тренер работал с юношеской сборной России до 17 лет, «Томью», «Нижним Новгородом» и кипрской «Кармиотиссой».