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00:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» принял решение по новому тренеру. Он выигрывал титулы в Испании

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков станет новым главным тренером «Кайрата». Источники сообщают, что этот вопрос уже решен, передают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак" Суботица

Новость об этом появилась в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

«Трансфер-Карп докладывает из Казахстана: Александр Кержаков — новый главный тренер клуба из Алматы, вопрос решен. Другой вопрос: последует ли за ним брат Миша, у которого летом заканчивается контракт с Зенитом?», — сказано в сообщении.

Напомним, что в конце апреля «Кайрат» уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Исполняющим обязанности был назначен Рафаэль Уразбахтин.

Что касается 41-летнего Кержакова, то в прошлом он играл за сборную России, «Зенит», «Севилью» и другие клубы. Он выиграл всевозможные трофеи на родине с «Зенитом», завоевал Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании с «Севильей», а также становился обладателем Кубка Швейцарии с «Цюрихом». В 2004 году становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Как тренер работал с юношеской сборной России до 17 лет, «Томью», «Нижним Новгородом» и кипрской «Кармиотиссой».

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