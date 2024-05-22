Магомед Оздоев признался, что скучает по жизни в России

«Вижу, что в России за мной следят. Иногда скидывают знакомые. Мне всегда приятно, когда пишут. Главное, чтобы писали хорошее (улыбается). Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.