Магомед Оздоев признался, что скучает по жизни в России
Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что скучает по России, где прожил всю свою сознательную жизнь.
ПАОК
Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что скучает по России, где прожил всю свою сознательную жизнь.
«Вижу, что в России за мной следят. Иногда скидывают знакомые. Мне всегда приятно, когда пишут. Главное, чтобы писали хорошее (улыбается). Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».