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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Магомед Оздоев признался, что скучает по жизни в России

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что скучает по России, где прожил всю свою сознательную жизнь.

ПАОК
Магомед Оздоев признался, что скучает по жизни в России | Источник: Чемпионат.com

«Вижу, что в России за мной следят. Иногда скидывают знакомые. Мне всегда приятно, когда пишут. Главное, чтобы писали хорошее (улыбается). Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

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