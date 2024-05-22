«Я скучаю по родине». Первое интервью с Оздоевым после чемпионства в Греции

Интервью с Магомедом Оздоевым после чемпионства в Греции: ПАОК, РПЛ, сборная России, Зенит, Дзюба, Джикия, Тюкавин | Источник: Чемпионат.com

Прошлым летом Магомед Оздоев уехал уже во вторую заграничную команду — в ПАОК. Первый же сезон в Греции стал для полузащитника удачным: он выиграл местный чемпионат. У россиянина не самая последняя роль в греческом гранде, поэтому он не обделён игровой практикой (8+1 в 44 матчах). Мы поговорили с хавбеком практически сразу после взятого титула.

С Оздоевым поговорили о многом, в частности:

Чемпионат Греции: лучший сезон Оздоева, интенсивный график, сравнение с РПЛ

Жизнь в Греции, отношения с фанатами, главный хайлайт сезона

Интрига в РПЛ, проблемы «Зенита», кто станет чемпионом России

Прогресс Тюкавина, уход Джикии из «Спартака», спад Дзюбы

Сборная России, возвращение к международным турнирам, интерес из РПЛ

Чемпионат Греции: лучший сезон Оздоева, интенсивный график, сравнение с РПЛ

— Эмоции от чемпионства с ПАОКом невероятные. Исторически этот сезон был самым тяжёлым в Греции — так тут считают все. Четыре команды (ПАОК, «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК. — Прим. «Чемпионата») боролись за титул, все шли рядом друг с другом, такого никогда не было.

— Можно ли сравнить чемпионат Греции и РПЛ в плане интриги?

— Да, можно провести параллель. Я наблюдаю за РПЛ и вижу, что в нынешнем сезоне там приблизительно такая же история.

— Главные отличия между чемпионатом Греции и РПЛ?

— В целом уровень РПЛ выше — если возьмём все команды. Единственное отличие от России: первая четвёрка в Греции плюс-минус одинакового уровня, каждый из неё может бороться за чемпионство. В России же есть гегемон — это «Зенит», одна команда. В Греции такого нет. В этом есть определённые плюсы. Но не знаю, как было раньше — это мой первый год здесь.

То, что четыре команды одного сильного уровня, доказывают и результаты на европейской арене. ПАОК дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, «Олимпиакос» вообще вышел в финал. Но дальше — большая пропасть по уровню: вот четвёрка команд, про которую говорил, а потом — огромная яма с остальными. В России более сбалансированная лига, если берём остальные команды.

— В чём секрет ПАОКа в этом сезоне?

— В первую очередь — плодотворная работа всех людей: начиная от простого жителя Салоников, который влюблён и живёт клубом, и заканчивая работником на базе, который стрижёт газон и готовит всё для команды. Работа всех людей дала такой результат. А самая главная заслуга в чемпионстве — это Иван Игнатьевич Саввиди. Он душой и сердцем болеет и переживает за команду. Постоянно делает всё, чтобы ПАОК был наверху.

— Какую оценку поставите себе за сезон?

— Я провёл отличный чемпионат. По результативности — это вообще мой лучший сезон в карьере (восемь голов. — Прим. «Чемпионата»). Я впервые за сезон сыграл почти 50 матчей. Было совсем чуть-чуть игр, которые я пропустил. Наверное, я один из нескольких футболистов, который сыграл практически все матчи в сезоне.

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— Вы провели 44 матча во всех турнирах за ПАОК. Каково это?

— Нужно понимать, сколько игровых дней в России и сколько их в Греции, сколько в общей сложности дней для работы. В Европе нет перерыва на зиму, как в России. В Греции мы начинали с квалификации еврокубков — это июль, а чемпионат заканчивается в мае. В России чемпионат начинается в июле, а потом — большой зимний перерыв, который длится три месяца. А в Греции всё это время ты играешь. У меня перерыв в этом году был всего пять дней!

— И как?

— Было непривычно — у меня такое впервые. Тяжело и не знаешь, как готовиться после перерыва. Наступает определённый момент, когда организм даёт о себе знать. Первый год всегда адаптационный для любого игрока, который переехал из другого чемпионата. Да, я прошлый год провёл в Турции, но там я играл с перерывом из-за ЧМ-2022: практически месяц были сборы и время, чтобы передохнуть и восстановиться. А здесь получается, что мы играли в бешеном ритме.

Жизнь в Греции, отношения с фанатами, главный хайлайт сезона

— Как жизнь в Греции? Вам есть с чем сравнивать.

— Хорошая погода. Люди добрые. Размеренная жизнь. Никто особо никуда не спешит. Нет суеты, как в мегаполисах. Все живут спокойной жизнью: работают и учатся. Очень спокойной жизнью живут — им это нравится. Они довольны — и я рад за них (улыбается).

— Чего не хватает в Греции? Например, Далер Кузяев во Франции скучает по грече.

— Такого нет. В Салониках живёт очень много понтийцев. Можно сказать, что тут много русскоговорящих. Плюс из СНГ очень много людей, которые переехали. Есть несколько магазинов продуктов, в которых ты можешь купить всё, что хочешь. Проблем, связанных с продуктами, нет. Не сказать, что есть что-то, по чему я скучаю. Единственное — я скучаю по другому ритму. Я более активный человек.

— Какие у вас отношения с болельщиками?

— У ПАОКа великолепные фанаты. Они любят, живут командой. Практически всегда приходят на базу — поговорить, поддержать команду. Когда плохие результаты — могут и встряску дать. Потому что они живут этим. На матчах они фантастически поддерживают, на выездные матчи едут толпами. Это огромный плюс. Круто, что у команды такая армия болельщиков, которая живёт этим. Мне это нравится. А отношения нормальные. Да, я греческий язык не знаю, но понимаю, что они безумно любят свою команду: для них самое главное, чтобы футболист отдавался игре полностью. Я это делаю и всегда делал.

— Жёстких моментов с ними не было?

— Такого не видел. Они поддерживают, кричат, орут, поют. Но чего-то жёсткого мне не довелось увидеть.

— Самый яркий момент сезона для вас?

— Все футбольные моменты, которые мы проживали, были крутые. Но самые яркие эмоции, которые получили — это два матча с АЕКом в плей-офф, 2:2 и 3:2, когда выиграли дома. Эти две игры определили судьбу чемпионата.

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— Чувствуете, что за вами следят в России?

— Да, вижу. Иногда скидывают знакомые. Мне всегда приятно, когда пишут. Главное, чтобы писали хорошее (улыбается). Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России.

— Какие цели и планы на будущее?

— Будущее… Знаете, чемпионат только закончился. Контракт с ПАОКом у меня год — плюс год ещё. Конечно, хочется выигрывать трофеи — это важно в карьере любого спортсмена. Хочется попасть в Лигу чемпионов. Легко точно не будет. У меня есть соглашение. Если будут поступать какие-то предложения, нужно будет разговаривать с руководством. Я пока об этом не думал. Думаю о том, чтобы хорошенько отдохнуть — и потом пойти в бой!

Интрига в РПЛ, проблемы «Зенита», кто станет чемпионом России

— ПАОК тренирует Рэзван Луческу — сын Мирчи Луческу. Не обсуждали с ним работу отца в «Зените»?

— Нет, но пару раз с Мирчей разговаривали — он часто приезжает на игры к сыну. Вспоминали, как он работал в «Зените».

— Есть ли у вас объяснение, почему в этом сезоне РПЛ такая интрига?

— Потому что в какой-то момент что «Зенит», что «Краснодар», потеряли фарт. И им дали бой. «Краснодар» необъяснимые матчи проигрывал, терял очки, когда должны были забивать по пять мячей. У «Зенита» то же самое — не могли забить в пустые ворота (смеётся). Бывает такое, что не залетает — сейчас зато в одном матче пять забили. Прорвало.

«Динамо», наоборот, побеждало в фантастических матчах. Даже в тех, в которых не должны были выигрывать. Например, с «Балтикой». Но в этом и преимущество команд, которые бьются и играют до конца. «Динамо» пытается играть в хороший футбол, всегда идти вперёд, хочет добиваться результата. Для лиги круто, что много команд стали в этом году выше по уровню. Где-то на 50% чемпионат добавил по уровню в сравнении с прошлым. Прошлый сезон был очень слабым.

— За счёт чего удалось прибавить?

— За счёт качества футболистов, которые тянут уровень лиги. Это во всём мире так. Один футболист не поднимет уровень футбола чемпионата в целом, для этого нужно много игроков во многих командах. Это не четыре или пять человек, а минимум 20 во всём чемпионате. Это даёт толчок. У «Зенита» очень хороший состав. Наверное, в определённом моменте уходит фарт, но по составу и качеству хорошие футболисты есть в «Краснодаре», «Динамо», «Спартаке», ЦСКА и «Локомотиве».

— Есть мнение, что «Зенит» не смог справиться с уходом Малкома и Кузяева.

— Давайте будем честны: Малком — это футболист топ-уровня. Ему для этого понадобилось три года, он входил и адаптировался к чемпионату — это нормальное явление. Бывают игроки, которые приезжают и сразу дают результат: это Халк, Данни, если мы берём по уровню. Они переходили в «Зенит» в зрелом возрасте. Данни играл до этого в «Динамо», но и там был фантастическим.

Малком два года не был тем, кем стал на третий год. Каждому футболисту, тем более 18-летнему, который приехал в Россию, который никогда в жизни не выезжал за пределы Бразилии, нужно адаптироваться. Тому же Артуру. При этом Клаудиньо и Вендел хорошие игроки. А вот Кузяев — потеря для «Зенита». Он очень добротный футболист, который многое дал российскому футболу.

— Прогноз Магомеда Оздоева: кто станет чемпионом России в сезоне-2023/2024?

— Из всех трёх команд я в любом случае болею за «Зенит». Но тут всё в руках «Динамо»: самое главное не проиграть — и они чемпионы. Если они готовы ими стать, должны это сделать. Получится или нет — это уже другой вопрос. У «Зенита» будет тяжёлая игра с «Ростовом», но я думаю, что они выиграют.

— Есть ли в РПЛ команда, которая вас удивила в этом сезоне?

— «Балтика». Было очень интересно понаблюдать за Сергеем Игнашевичем в РПЛ — и он очень понравился. У него очень целостная команда. Будет жалко, если калининградцы вылетят. Проделана великолепная работа — «Балтика» играет в добротный футбол. Но бывают такие матчи, как с «Динамо», когда жалко «Балтику». При том что должны были забивать третий мяч и уходить спокойно. А откуда ни возьмись прилетели два мяча (смеётся). Это футбол. Тем он и интересен.

Прогресс Тюкавина, уход Джикии из «Спартака», спад Дзюбы

— Константину Тюкавину стоит уезжать в Европу? Готов ли он?

— Не знаю, готов ли — это у него надо спрашивать. Ментально, психологически, готов ли он окунуться в другой мир, ведь Европа — это и есть другой мир. Всё зависит от страны. Например, Арсену Захаряну потребовался минимум год для адаптации. Он её сейчас и проходит — это нормальное явление. Я по себе знаю, что это тяжело: ментальность людей вокруг, их характеры — там все совсем другие, понятия тоже.

Если отталкиваться от чемпионата Греции, то скорости с РПЛ одинаковые. Но мы играли с «Айнтрахтом» — они же гораздо быстрее! И ты должен быть готовым к этому — нужно пахать в два раза больше. В чемпионате Испании более техничный футбол. В Италии — более тактический. Я работал с итальянцами: футбол тактический, но очень работоспособный. Итальянцы по физической работе — номер один. У них очень тяжёлые нагрузки. Ты знаешь каждое своё действие на поле — это круто.

— Удивились уходу Георгия Джикии из «Спартака»?

— Всё когда-то заканчивается. На хорошей ноте или плохой, но оно всегда когда-то заканчивается. Как говорится — и это пройдёт. Раз Джикия ушёл, то в клубе приняли решение, которое будет лучше для Георгия.

— Георгий сказал, что «Спартак» не предложил ему контракт.

— Я же не работаю в «Спартаке». Наверное, в клубе посчитали, что так будет лучше. Нужно принять это и продолжить. Думаю, что Джикия без команды точно не останется. Он хороший и добротный футболист, найдёт себе оптимальный вариант, который будет его устраивать. Это самое главное.

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— В чём причина спада Артёма Дзюбы? Ведь в начале в «Локомотиве» у него всё было хорошо.

— Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба — это топ-футболист для «Локомотива». Несмотря на возраст, у него есть определённые качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает. Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой — Джон Кордоба. А так, не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артёмом.

Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил — это определённые нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, что ты забивал, например, по 20 мячей. Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артёма, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год — он их не растеряет. Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют — он готов горы свернуть.

Сборная России, возвращение к международным турнирам, интерес из РПЛ

— Верите, что сыграете за сборную России на крупном турнире?

— А когда следующий крупный турнир?

— Президент РФС Александр Дюков на исполкоме сказал, что ориентир — ЧМ-2030. Отбор стартует в 2028 году.

— Могу в тренерском штабе поехать (смеётся). Но точно не игроком. Через шесть лет… Нет. К этому времени у нас должны быть великолепные футболисты, которые поедут и будут бороться за медали.

— Если Валерий Карпин позвонит и позовёт на товарищеский матч — поедете?

— Я всегда говорил, что в такой ситуации должны играть молодые, чтобы в определённый момент они были готовы вернуться к топ-турнирам. В любом случае национальная команда — это честь страны. Она всегда должна играть на победу. Чем больше мы будем видеть 20-летних парней, тем будет лучше.

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— Перед тем как вы переходили в ПАОК, в СМИ была информация, что вами интересуются несколько российских клубов: «Спартак», «Динамо», «Крылья». Что из этого правда?

— Честно, по поводу «Крыльев», я не знаю, кто и что… Никогда не разговаривал ни с кем. При том что мне в «Крыльях» импонирует Игорь Осинькин. «Спартак» и «Динамо» — не помню. До перехода в ПАОК у меня были совсем другие предложения. На тот момент я решил и выбрал ПАОК: мне хотелось почувствовать, каково это.