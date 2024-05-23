Нового главного тренера представили в «Кайрате»: подробности

Источник: ФК «Спартак» Суботица

Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам «Кайрата». Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.

Ожидается, что вскоре алматинцы официально объявят о его назначении.

41-летний Кержаков прежде работал с юношеской сборной России до 17 лет, «Томью», «Нижним Новгородом» и кипрской «Кармиотиссой».

Его игровая карьера прошла в швейцарском «Цюрихе», испанской «Севилье», санкт-петербургском «Зените» и московском «Динамо». С 2002 по 2016 год вызывался в сборную России.