Нового главного тренера представили в «Кайрате»: подробности
Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам «Кайрата». Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.
Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам «Кайрата». Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.
Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам «Кайрата». Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.
Ожидается, что вскоре алматинцы официально объявят о его назначении.
41-летний Кержаков прежде работал с юношеской сборной России до 17 лет, «Томью», «Нижним Новгородом» и кипрской «Кармиотиссой».
Его игровая карьера прошла в швейцарском «Цюрихе», испанской «Севилье», санкт-петербургском «Зените» и московском «Динамо». С 2002 по 2016 год вызывался в сборную России.
Напомним, что в конце апреля «Кайрат» уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполнял другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.