Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
24.05
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
24.05
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Жетысу
Кызыл-Жар
19.05
Елимай
Кайрат
19.05
Шахтер Кг
Тобол Кс
18.05
Атырау
Астана
18.05
Актобе
Ордабасы
18.05
Кайсар
Женис
12.05
Женис
Кайрат
12.05
Кызыл-Жар
Актобе
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Нового главного тренера представили в «Кайрате»: подробности

Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам «Кайрата». Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК «Спартак» Суботица

Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам «Кайрата». Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.

Ожидается, что вскоре алматинцы официально объявят о его назначении.

41-летний Кержаков прежде работал с юношеской сборной России до 17 лет, «Томью», «Нижним Новгородом» и кипрской «Кармиотиссой».

Его игровая карьера прошла в швейцарском «Цюрихе», испанской «Севилье», санкт-петербургском «Зените» и московском «Динамо». С 2002 по 2016 год вызывался в сборную России.

Напомним, что в конце апреля «Кайрат» уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполнял другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь