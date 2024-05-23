Футболистки «Динамо-БГУФК» без потерь прошли первый круг чемпионата Беларуси

Сегодня в заключительном поединке первой трети турнирной дистанции подопечные Юрия Малеева одержали десятую викторию подряд, обыграв на своем поле столичную «Зорку-БДУ» со счетом 3:1. В десяти проведенных встречах действующие чемпионки забили 84 мяча, пропустив всего 4 в свои ворота.



Второй фаворит национального первенства ФК «Минск» сегодня принимал футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19) и победил с сухим счетом 5:0. Это девятая победа команды Андрея Пышника, в пассиве — поражение от динамовской дружины.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо-БГУФК» — 30 очков (10 матчей), «Минск» — 27 (10), «Зорка-БДУ» — 24 (10), Беларусь (U-19) — 17 (10).