Клаудио Раньери высказался о завершении своей тренерской карьеры

«Когда возглавил “Кальяри”, я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, не обязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить “да”. За работы в клубах я больше не возьмусь», — приводит слова Раньери Football Italia.