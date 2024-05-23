Клаудио Раньери высказался о завершении своей тренерской карьеры
Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона, подтвердил завершение своей тренерской карьеры.
Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона, подтвердил завершение своей тренерской карьеры.
«Когда возглавил “Кальяри”, я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, не обязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить “да”. За работы в клубах я больше не возьмусь», — приводит слова Раньери Football Italia.
Напомним, ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что 72-летний Раньери завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.
В период своей тренерской карьеры Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).