«Аякс» представил нового главного тренера
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Итальянец Франческо Фариоли возглавил нидерландский «Аякс», сообщается на официальном сайте амстердамского футбольного клуба.
Аякс
Ницца
Соглашение с 35-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года и начнет действовать с 11 июня.
Предыдущим местом работы Фариоли была французская «Ницца», которую он тренировал с лета 2023 года. Под его руководством команда завершила сезон на пятом месте в таблице Лиги 1.
Ранее СМИ сообщали, что руководство «Аякса» заинтересовано в возвращении в клуб Эрика тен Хага, который в настоящее время тренирует английский «Манчестер Юнайтед».