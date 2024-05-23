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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аякс» представил нового главного тренера

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Итальянец Франческо Фариоли возглавил нидерландский «Аякс», сообщается на официальном сайте амстердамского футбольного клуба.

Аякс
Ницца
Источник: Пресс-служба ФК "Ницца"

Соглашение с 35-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года и начнет действовать с 11 июня.

Предыдущим местом работы Фариоли была французская «Ницца», которую он тренировал с лета 2023 года. Под его руководством команда завершила сезон на пятом месте в таблице Лиги 1.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Аякса» заинтересовано в возвращении в клуб Эрика тен Хага, который в настоящее время тренирует английский «Манчестер Юнайтед».

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