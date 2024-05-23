«Аякс» представил нового главного тренера

Соглашение с 35-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года и начнет действовать с 11 июня.

Предыдущим местом работы Фариоли была французская «Ницца», которую он тренировал с лета 2023 года. Под его руководством команда завершила сезон на пятом месте в таблице Лиги 1.