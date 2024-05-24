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01:26 (мск), источник: Sport24

«Аль-Наср» с Роналду в составе не смог победить 15-ю команду Саудовской Аравии

Состоялся матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль-Риядом» со счетом 2:2.

«Аль-Наср» с Роналду в составе не смог победить 15-ю команду Саудовской Аравии | Источник: Соцсети

В составе гостей всю игру провел нападающий Криштиану Роналду, но он не отметился результативными действиями.

На 63-й минуте красную карточку получил защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт за грубый фол.

«Аль-Рияд» до этого тура занимал 15-е место в таблице и поднялся на 1 строчку. «Аль-Наср» же остался вторым в чемпионате.

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