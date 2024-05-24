«Аль-Наср» с Роналду в составе не смог победить 15-ю команду Саудовской Аравии | Источник:

«Аль-Наср» с Роналду в составе не смог победить 15-ю команду Саудовской Аравии | Источник: Соцсети

В составе гостей всю игру провел нападающий Криштиану Роналду, но он не отметился результативными действиями.

«Аль-Рияд» до этого тура занимал 15-е место в таблице и поднялся на 1 строчку. «Аль-Наср» же остался вторым в чемпионате.