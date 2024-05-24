Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии состоялся матч 33-го тура чемпионата страны, в котором «Аль-Хиляль» на своем поле победил «Аль-Таи» со счетом 3:1.
В Саудовской Аравии состоялся матч 33-го тура чемпионата страны, в котором «Аль-Хиляль» на своем поле победил «Аль-Таи» со счетом 3:1.
В составе победителей один из голов забил экс-зенитовец Малком. Еще по мячу занесли в свой актив Микаэль и Салем аль-Давсари. Особенно красивым получился первый гол хозяев. У гостей отличился Андрей Кордя.
Отметим, что «Аль-Хиляль» уже гарантировал себе чемпионство в предыдущем туре.