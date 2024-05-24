«Кайрат» нашел нового тренера: это не Кержаков

Источник: Championat.asia

По информации журналиста Championat.Asia Абдулазиза Искандарова, алматинцы заинтересованы в услугах Виталия Левченко. Таджикско-украинский специалист с лета 2022 года работает в узбекистанском «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что «Кайрат» возглавит россиянин Александр Кержаков, даже появилась дата назначения, также стало известно, кто войдет в его тренерский штаб.