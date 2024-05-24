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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» нашел нового тренера: это не Кержаков

Объявился еще один кандидат на пост главного тренера в футбольном клубе «Кайрат», передают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Championat.asia

По информации журналиста Championat.Asia Абдулазиза Искандарова, алматинцы заинтересованы в услугах Виталия Левченко. Таджикско-украинский специалист с лета 2022 года работает в узбекистанском «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что «Кайрат» возглавит россиянин Александр Кержаков, даже появилась дата назначения, также стало известно, кто войдет в его тренерский штаб.

Напомним, что в конце апреля «Кайрат» уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполняет другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

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