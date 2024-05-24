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24 мая, источник: Спорт РИА Новости

Назван лучший футболист сезона в Серии A

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес признан самым ценным футболистом (MVP) нынешнего сезона чемпионата Италии, сообщается на официальном сайте Серии A.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Интер"

Вручение награды Мартинесу состоится перед стартом матча 38-го тура, в котором «Интер» на выезде сыграет с «Вероной».

Мартинес завоевал с «Интером» титул чемпиона Италии, в 33 матчах он забил 24 мяча, став лучшим бомбардиром Серии А.

В прошлом сезоне титул MVP получил грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Товарищи Мартинеса по «Интеру» Алессандро Бастони и Хакан Чалханоглу стали лучшими защитником и полузащитником сезона соответственно. Лучшим нападающим объявлен серб Душан Влахович из туринского «Ювентуса», лучшим вратарем — Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

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