Назван лучший футболист сезона в Серии A

Вручение награды Мартинесу состоится перед стартом матча 38-го тура, в котором «Интер» на выезде сыграет с «Вероной».

Мартинес завоевал с «Интером» титул чемпиона Италии, в 33 матчах он забил 24 мяча, став лучшим бомбардиром Серии А.

В прошлом сезоне титул MVP получил грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.