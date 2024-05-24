Назван лучший футболист сезона в Серии A
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес признан самым ценным футболистом (MVP) нынешнего сезона чемпионата Италии, сообщается на официальном сайте Серии A.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес признан самым ценным футболистом (MVP) нынешнего сезона чемпионата Италии, сообщается на официальном сайте Серии A.
Вручение награды Мартинесу состоится перед стартом матча 38-го тура, в котором «Интер» на выезде сыграет с «Вероной».
Мартинес завоевал с «Интером» титул чемпиона Италии, в 33 матчах он забил 24 мяча, став лучшим бомбардиром Серии А.
В прошлом сезоне титул MVP получил грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Товарищи Мартинеса по «Интеру» Алессандро Бастони и Хакан Чалханоглу стали лучшими защитником и полузащитником сезона соответственно. Лучшим нападающим объявлен серб Душан Влахович из туринского «Ювентуса», лучшим вратарем — Микеле Ди Грегорио из «Монцы».