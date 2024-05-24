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24 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Торпедо-БелАЗ"

Сегодня в центральном поединке 10-го тура подопечные Дмитрия Молоша одолели в Бресте местное «Динамо» со счетом 1:0. Хозяева поля на протяжении всей игры имели небольшое преимущество, но не смогли его реализовать. Гости действовали на контратаках и на 52-й минуте встречи Максим Скавыш после подачи углового забил победный мяч.

Ранее состоялись матчи с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси: «Ислочь» разгромила в Молодечно футболистов «Минска» — 3:0, а «Неман» неожиданно проиграл на выезде «Слуцку» со счетом 0:2. Кубковый финал состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо».

Расписание остальных встреч 10-го тура:

  • 26 мая. «Арсенал» (Дзержинск) — БАТЭ (Борисов), «Шахтер» (Солигорск) — «Сморгонь», «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск)
  • 27 мая. «Днепр» — «Гомель»


Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка (10 матчей), «Неман» — 21 (10), «Динамо» (Брест) — 19 (10), «Динамо» (Минск) — 19 (9), «Витебск» — 17 (10).

Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь»), Джуниор Эффаге («Гомель») и Егор Корцов («Динамо», Брест), забившие по 6 мячей.

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