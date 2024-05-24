Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли в лидеры чемпионата Беларуси
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в центральном поединке 10-го тура подопечные Дмитрия Молоша одолели в Бресте местное «Динамо» со счетом 1:0. Хозяева поля на протяжении всей игры имели небольшое преимущество, но не смогли его реализовать. Гости действовали на контратаках и на 52-й минуте встречи Максим Скавыш после подачи углового забил победный мяч.
Ранее состоялись матчи с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси: «Ислочь» разгромила в Молодечно футболистов «Минска» — 3:0, а «Неман» неожиданно проиграл на выезде «Слуцку» со счетом 0:2. Кубковый финал состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо».
Расписание остальных встреч 10-го тура:
Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка (10 матчей), «Неман» — 21 (10), «Динамо» (Брест) — 19 (10), «Динамо» (Минск) — 19 (9), «Витебск» — 17 (10).
Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь»), Джуниор Эффаге («Гомель») и Егор Корцов («Динамо», Брест), забившие по 6 мячей.