Футболисты «Торпедо-БелАЗа» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Сегодня в центральном поединке 10-го тура подопечные Дмитрия Молоша одолели в Бресте местное «Динамо» со счетом 1:0. Хозяева поля на протяжении всей игры имели небольшое преимущество, но не смогли его реализовать. Гости действовали на контратаках и на 52-й минуте встречи Максим Скавыш после подачи углового забил победный мяч.



Ранее состоялись матчи с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси: «Ислочь» разгромила в Молодечно футболистов «Минска» — 3:0, а «Неман» неожиданно проиграл на выезде «Слуцку» со счетом 0:2. Кубковый финал состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо».



Расписание остальных встреч 10-го тура: