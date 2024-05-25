Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
Арсенал
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
Сокол
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волгарь
Кубань
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ленинградец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Динамо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Сочи
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Альмерия
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:28 (мск), источник: Sport24

Полузащитнику «Вест Хэма» грозит до 10 лет дисквалификации

Полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукасу Пакете грозит дисквалификация сроком до 10 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения полузащитнику в четырех нарушениях правил, касающихся ставок. В FA считают, что бразильский футболист намеренно пытался получить предупреждение от арбитра, чтобы одно или несколько лиц получили прибыль от ставок.

Расследование было инициировано из-за подозрительных ставок на желтую карточку, которую Пакета получил в компенсированное время матча с «Борнмутом» (1:1) в августе прошлого года.

26-летнему игроку выдвинуты обвинения в четырех нарушениях в матчах Премьер-лиги с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

У футболиста «Вест Хэма» есть время до 3 июня, чтобы ответить на обвинения. Пакета в социальных сетях выступил с заявлением, в котором отверг свою вину.

По данным источника, если вина футболиста будет доказана, ему может грозить дисквалификация сроком до 10 лет. В английском футболе уже был подобный прецедент — экс‑игрок «Рединга» Кинан Исаак был отстранен от футбола на аналогичный срок за умышленно полученную желтую карточку.

Читайте также от «Sport24»
«Попка выше всяких похвал». Алина Загитова выложила горячее фото в бикини в свой день рождения, показав себя сзади
MISS MAXIM узнала об измене, когда относила вещи в стирку: «До сих пор трясет»
«Нашла свое старое фото. Мне здесь лет 16». Узнали?
«Редкий мужчина не падает к ее ногам». Виктория Лопырева наглядно ответила, сколько раз ей делали предложение
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь