Полузащитнику «Вест Хэма» грозит до 10 лет дисквалификации

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения полузащитнику в четырех нарушениях правил, касающихся ставок. В FA считают, что бразильский футболист намеренно пытался получить предупреждение от арбитра, чтобы одно или несколько лиц получили прибыль от ставок.

Расследование было инициировано из-за подозрительных ставок на желтую карточку, которую Пакета получил в компенсированное время матча с «Борнмутом» (1:1) в августе прошлого года.

26-летнему игроку выдвинуты обвинения в четырех нарушениях в матчах Премьер-лиги с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

У футболиста «Вест Хэма» есть время до 3 июня, чтобы ответить на обвинения. Пакета в социальных сетях выступил с заявлением, в котором отверг свою вину.