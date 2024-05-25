«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико», Захаряна заменили на 68-й минуте

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Самуэл Лино (9-я минута) и Рейнилду Мандава (90+4). В компенсированное ко второму тайму время гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Сауля Ньигеса.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был заменен на 68-й минуте. Всего в дебютном сезоне в Испании российский полузащитник отыграл 40 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Реал Сосьедад» ранее обеспечил себе шестое место, квалифицировавшись в Лигу Европы. Клуб завершил турнир с 60 очками. «Атлетико» (76 очков) финишировал четвертым.