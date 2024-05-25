«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико», Захаряна заменили на 68-й минуте
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Реал Сосьедад» проиграл мадридскому «Атлетико» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Реал Сосьедад» проиграл мадридскому «Атлетико» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Самуэл Лино (9-я минута) и Рейнилду Мандава (90+4). В компенсированное ко второму тайму время гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Сауля Ньигеса.
Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был заменен на 68-й минуте. Всего в дебютном сезоне в Испании российский полузащитник отыграл 40 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
«Реал Сосьедад» ранее обеспечил себе шестое место, квалифицировавшись в Лигу Европы. Клуб завершил турнир с 60 очками. «Атлетико» (76 очков) финишировал четвертым.
В другом матче дня «Осасуна» сыграла дома вничью с «Вильярреалом» (1:1). «Осасуна», набрав 45 очков, финишировала 10-й, «Вильярреал» с 53 очками — восьмым.