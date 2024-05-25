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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Монцу» и занял третье место в Серии А

Завершился матч последнего тура Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Монца».

Ювентус
МонцаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» (Турин, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступила Мария Соле Феррьери Капути. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Спустя две минуты хозяева удвоили своё преимущество: отличился защитник Алекс Сандро с передачи хавбека Николо Фаджоли. На 90-й минуте матча после второго предупреждения поле покинул нападающий «Монцы» Алессио Дзербин.

После этой победы туринцы набрали 71 очко и поднялись на третье место, обойдя «Болонью» (68), которая уже сыграла все свои матчи в этом сезоне Серии А. Таким образом, «Ювентус» занял третье место в Серии А сезона-2023/2024. «Монца» с 45 очками заняла 12-е место.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 2:0
Монца
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