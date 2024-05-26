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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Лион»

Завершился финальный матч Кубка Франции, в котором встречались «Лион» и «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ
Лион
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д’Аск, Франция. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 2:1.

На 22-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле забил первый гол в матче. На 34-й минуте испанский полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество парижан. На 55-й минуте ирландский защитник «Лиона» Джейк О’Брайен отыграл один мяч.

«ПСЖ» в 15-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Франции. Отметим, что в последний раз парижане побеждали в этом турнире в сезоне-2020/2021. Напомним, ранее «ПСЖ» стал чемпионом страны.

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