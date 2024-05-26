«Реал» впервые за 35 лет закончил чемпионат с одним поражением | Источник: Чемпионат.com

Единственным клубом, которому удалось обыграть команду Карло Анчелотти в Примере, стал «Атлетико» Мадрид под руководством Диего Симеоне. Ранее мадридцы заканчивали чемпионат из 38 туров с одним поражением в сезоне-1988/1989.

Во всех турнирах в этом сезоне «Реал» проиграл лишь дважды. Второе поражение было также в мадридском дерби от «матрасников» в ⅛ финала Кубка Короля.

Без поражений «Реал» заканчивал Примеру лишь единожды — в 1932 году, но в чемпионате тогда было проведено лишь 18 туров.