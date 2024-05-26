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09:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Винсена Компани будущим тренером «горожан».

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера «Манчестер Сити» | Источник: Чемпионат.com

«Винсент Компани станет будущим тренером “Манчестер Сити”, запомните мои слова. Да, это обязательно произойдёт. Ты позвонишь мне, когда это произойдёт», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Компани близок к назначению на пост главного тренера «Баварии». На данный момент бельгиец возглавляет «Бёрнли». Под его руководством команда вылетела из английской Премьер-лиги, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона.

Ранее специалист также занимал пост главного тренера «Андерлехта».

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