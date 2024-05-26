Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера «Манчестер Сити»

«Винсент Компани станет будущим тренером “Манчестер Сити”, запомните мои слова. Да, это обязательно произойдёт. Ты позвонишь мне, когда это произойдёт», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).