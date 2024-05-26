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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Баварии» убеждены, что Тухель сорвал переговоры с клубом из-за договорённости с «МЮ»

Совет директоров «Баварии» убеждён, что главный тренер Томас Тухель дал сорваться переговорам о новом контракте, потому что уже получил работу в «Манчестер Юнайтед».

Бавария
Манчестер Юнайтед
В «Баварии» убеждены, что Тухель сорвал переговоры с клубом из-за договорённости с «МЮ» | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает немецкий журналист и ведущий подкаста Bayern Insider Кристиан Фальк.

Напомним, неделю назад появилась информация, что мюнхенцы начали переговоры с тренером о продолжении сотрудничества. Через несколько дней сам Тухель объявил, что точно покинет команду после завершения сезона. В то же время появились слухи, что представители тренера поддерживают контакт с «МЮ».

24 мая издание The Guradian сообщило, что «МЮ» уволит тен Хага после финала Кубка Англии даже в случае победы над «Сити». Среди потенциальных кандидатов на замену фигурируют Тухель, Почеттино, Маккенна, Поттер и Франк.

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