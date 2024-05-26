В «Баварии» убеждены, что Тухель сорвал переговоры с клубом из-за договорённости с «МЮ»

Напомним, неделю назад появилась информация, что мюнхенцы начали переговоры с тренером о продолжении сотрудничества. Через несколько дней сам Тухель объявил, что точно покинет команду после завершения сезона. В то же время появились слухи, что представители тренера поддерживают контакт с «МЮ».