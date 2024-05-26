«Астана» провалилась на старте Кубка Лиги

Источник: ФК "Астана"

Старт игры между командами Кайрата Нурдаулетова и Григория Бабаяна получился результативным. Уже на 7-й минуте бывший хавбек столичного клуба Серикжан Мужиков открыл счет и вывел хозяев вперед.

Однако, уже на 11-й минуте нигерийский нападающий «Астаны» Ннанди Аханону выровнял положение. Это первый гол 22-летнего легионера за «Астану».

Во втором тайме, на 77-й минуте Антон Шрамченко забил второй гол «Жетысу», который стал победным — 2:1.