Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Жетысу
Кызыл-Жар
19.05
Елимай
Кайрат
19.05
Шахтер Кг
Тобол Кс
18.05
Атырау
Астана
18.05
Актобе
Ордабасы
18.05
Кайсар
Женис
12.05
Женис
Кайрат
12.05
Кызыл-Жар
Актобе
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» провалилась на старте Кубка Лиги

Столичная «Астана» стартовала в групповом этапе Кубка Лиги матчем против «Жетысу» на выезде, сообщает Vesti.kz.

Астана
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Старт игры между командами Кайрата Нурдаулетова и Григория Бабаяна получился результативным. Уже на 7-й минуте бывший хавбек столичного клуба Серикжан Мужиков открыл счет и вывел хозяев вперед.

Однако, уже на 11-й минуте нигерийский нападающий «Астаны» Ннанди Аханону выровнял положение. Это первый гол 22-летнего легионера за «Астану».

Во втором тайме, на 77-й минуте Антон Шрамченко забил второй гол «Жетысу», который стал победным — 2:1.

Отметим, что в группе Кубка Лиги с «Астаной» и «Жетысу» также выступают «Шахтер» и «Каспий».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь