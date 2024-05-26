«Астана» провалилась на старте Кубка Лиги
Столичная «Астана» стартовала в групповом этапе Кубка Лиги матчем против «Жетысу» на выезде, сообщает Vesti.kz.
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Столичная «Астана» стартовала в групповом этапе Кубка Лиги матчем против «Жетысу» на выезде, сообщает Vesti.kz.
Старт игры между командами Кайрата Нурдаулетова и Григория Бабаяна получился результативным. Уже на 7-й минуте бывший хавбек столичного клуба Серикжан Мужиков открыл счет и вывел хозяев вперед.
Однако, уже на 11-й минуте нигерийский нападающий «Астаны» Ннанди Аханону выровнял положение. Это первый гол 22-летнего легионера за «Астану».
Во втором тайме, на 77-й минуте Антон Шрамченко забил второй гол «Жетысу», который стал победным — 2:1.
Отметим, что в группе Кубка Лиги с «Астаной» и «Жетысу» также выступают «Шахтер» и «Каспий».