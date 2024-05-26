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20:47 (мск), источник: Vesti.kz

Аутсайдер КПЛ проиграл клубу первой лиги

Карагандинский «Шахтер» провел стартовый матч в групповом этапе Кубка Лиги, сыграв на выезде с «Каспием», передают Vesti.kz.

Шахтер Кг
КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Шахтер"

Команда Андрея Финонченко играла на выезде и так не сумела взломать оборону соперника.

В матче состоялось два удаления. На 66-й минуте красную карточку получил хавбек «Каспия» Санат Жумаханов, а на 85-й минуте удаление заработал уже игрок гостей — Алмас Тюлюбай.

В конце встречи «Каспию» удалось вырвать победу, на 88-й минуте защитник «Шахтера» Антон Толордава отправил мяч в свои ворота — 0:1.

В группе Кубка Лиги вместе с «Шахтером» и «Каспием» также выступают «Астана» и «Жетысу», их очный матч закончился победой талдыкорганцев — 2:1.

Отметим, что «Шахтер» идет на предпоследнем, 12-м месте в чемпионате Казахстана, в то время как «Каспий» является лидером первой лиги.

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