Аутсайдер КПЛ проиграл клубу первой лиги

Источник: ФК "Шахтер"

Команда Андрея Финонченко играла на выезде и так не сумела взломать оборону соперника.

В матче состоялось два удаления. На 66-й минуте красную карточку получил хавбек «Каспия» Санат Жумаханов, а на 85-й минуте удаление заработал уже игрок гостей — Алмас Тюлюбай.

В конце встречи «Каспию» удалось вырвать победу, на 88-й минуте защитник «Шахтера» Антон Толордава отправил мяч в свои ворота — 0:1.

В группе Кубка Лиги вместе с «Шахтером» и «Каспием» также выступают «Астана» и «Жетысу», их очный матч закончился победой талдыкорганцев — 2:1.