Аутсайдер КПЛ проиграл клубу первой лиги
Карагандинский «Шахтер» провел стартовый матч в групповом этапе Кубка Лиги, сыграв на выезде с «Каспием», передают Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» провел стартовый матч в групповом этапе Кубка Лиги, сыграв на выезде с «Каспием», передают Vesti.kz.
Команда Андрея Финонченко играла на выезде и так не сумела взломать оборону соперника.
В матче состоялось два удаления. На 66-й минуте красную карточку получил хавбек «Каспия» Санат Жумаханов, а на 85-й минуте удаление заработал уже игрок гостей — Алмас Тюлюбай.
В конце встречи «Каспию» удалось вырвать победу, на 88-й минуте защитник «Шахтера» Антон Толордава отправил мяч в свои ворота — 0:1.
В группе Кубка Лиги вместе с «Шахтером» и «Каспием» также выступают «Астана» и «Жетысу», их очный матч закончился победой талдыкорганцев — 2:1.
Отметим, что «Шахтер» идет на предпоследнем, 12-м месте в чемпионате Казахстана, в то время как «Каспий» является лидером первой лиги.