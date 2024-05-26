Определились все участники АПЛ-2024/2025. Экс-тренер из РПЛ остановился в шаге от успеха

«Саутгемптон» снова в АПЛ! В решающем матче плей-офф Чемпионшипа он с минимальным перевесом убрал с пути «Лидс».

Обе команды провалили концовку сезона. «Лидс» победил всего в одном матче из шести и скатал унылые нули в первой игре плей-офф с «Норвичем». А затем накидал ему четыре безответных гола. Парни экс-тренера «Краснодара» Даниэля Фарке будто копили силы. «Саутгемптон» в то же время слил три встречи подряд на финише — и дальше также оформил нули с «Вест Бромвичем». Плюс следом вынес его со счётом 3:1, пропустив на 90+7-й минуте.

«Святые» оказались ниже «Лидса» в чемпионате, но были сильнее в обеих личных встречах (3:1, 2:1). Составы у них плюс-минус равные, да и график результатов схож. Предсказать победителя не смог бы даже экстрасенс — только если «на шару». Обе команды в прошлом году бились в АПЛ. Если сразу туда не вернуться, в болоте Чемпионшипа можно надолго увязнуть. «Суонси», «Сток Сити» и прочие-прочие-прочие подтвердят.

Первая половина дебютного тайма прошла скучно. Можно отметить разве что дальнюю попытку Ньонто из «Лидса», массированную атаку «Саутгемптона» с участием Арибо и Армстронга, которую ликвидировали защитники, и смелый кручёный удар Смоллбоуна со штрафного — там выручил Меслье. Большая ответственность — минимум моментов. Классика.

Всё изменилось на 23-й минуте, когда играющие вторым номером «святые» провели образцовую атаку. Ампаду выдвинулся вперёд, Родон и Грей не смогли организовать грамотную офсайдную линию, и Армстронг со Смоллбоуном этим воспользовались: второй отпасовал первому, тот выскочил к воротам и чётко пробил низом в дальний угол.

Немного погодя Армстронг и дубль должен был оформлять — не зря стал вторым бомбардиром Чемпионшипа с 23 голами. Однако Меслье засейвил выстрел с близкого расстояния.

«Лидс» и дальше владел инициативой. Прекрасную возможность забить не использовал Саммервилл, перекладину сотряс Джеймс, его же «пушку» потащил Маккарти, чуть-чуть не хватило до пенальти Рюттеру — воспитанник «Манчестер Сити» Харвуд-Беллис снёс его рядышком со штрафной. «Саутгемптон» играл менее ярко, по счёту. И преуспел, получив шесть жёлтых карточек. Хотя мог даже увеличивать преимущество: Эдози выбежал один на один и испортил железобетонную возможность, неточно пальнув в дальнюю девятку.

Самая дорогая команда Чемпионшипа осталась без АПЛ. Сразу шестеро её футболистов оцениваются выше € 10 млн: Саммервилл (€ 20 млн), Рюттер, Меслье и Грей (по € 18 млн), Ампаду и Ньонто (по € 16 млн), Стрёйк (он травмирован и стоит € 15 млн), Джеймс и Пироэ (по € 14 млн). Состав «Лидса» — на € 207,6 млн. Самый дорогой в Чемпионшипе, следом — вернувшийся в элиту «Лестер» (206,3). У «Саутгемптона», например, — на € 188,1 млн, а у вышедшего в Премьер-лигу по итогам регулярки «Ипсвича» — вообще на € 65,3 млн. Но деньги в футбол не играют.