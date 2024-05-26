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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Галатасарай» в 24-й раз стал победителем чемпионата Турции по футболу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Стамбульский «Галатасарай» стал победителем чемпионата Турции по футболу сезона-2023/24.

Галатасарай
Фенербахче
Источник: Пресс-служба ФК "Галатасарай"

В воскресенье клуб обыграл на выезде «Коньяспор» (3:1) в матче 38-го тура первенства и с 102 очками завершил чемпионат на первом месте, отобравшись в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Второе место занял «Фенербахче» (99) и сыграет во втором отборочном раунде главного европейского турнира. Третьим финишировал «Трабзонспор» (67) и квалифицировался во второй отборочный раунд Лиги Европы. «Истанбул Башакшехир» (61) занял четвертое место, клуб сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций.

«Галатасарай» второй раз подряд и в 24-й в истории (рекорд) стал чемпионом Турции. Лучшим бомбардиром чемпионата с 25 голами стал форвард стамбульского клуба Мауро Икарди.

Высший дивизион покинули «Анкарагюджю» (40), «Фатих Карагюмрюк» (40), «Пендикспор» (37) и «Истанбулспор» (16).

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