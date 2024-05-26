«Галатасарай» в 24-й раз стал победителем чемпионата Турции по футболу

В воскресенье клуб обыграл на выезде «Коньяспор» (3:1) в матче 38-го тура первенства и с 102 очками завершил чемпионат на первом месте, отобравшись в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Второе место занял «Фенербахче» (99) и сыграет во втором отборочном раунде главного европейского турнира. Третьим финишировал «Трабзонспор» (67) и квалифицировался во второй отборочный раунд Лиги Европы. «Истанбул Башакшехир» (61) занял четвертое место, клуб сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций.