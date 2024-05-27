«Аталанта» лишила Италию шестой путевки в Лигу чемпионов. Миранчук без голевого паса из-за офсайда Лукмана | Источник: Reuters

Триумф в Лиге Европы закрыл тему возможного ухода Джан Пьеро Гасперини в «Наполи». 66-летний тренер остается в Бергамо и готовится к возвращению в Лигу чемпионов. От бергамасков, кстати, зависело, каким будет представительство Италии в главном еврокубке. Чтобы туда попала еще и финишировавшая шестой «Рома», «Аталанте» нужно было сохранить пятую позицию и ни в коем случае не подняться выше — в топ-4.

Это прямо тема про национальные интересы, и, в принципе, можно был бы ради страны особо не напрягаться против «Торино». Победное похмелье — оно такое. Только все расклады спутала «Болонья», которая в субботу сенсационно проиграла «Дженоа». То есть, при отставании от четвертой строчки на два очка осчастливить «Рому» могло одно — отсутствие у «Аталанты» побед в двух последних матчах. Никакой оговорки тут нет, ведь игру бергамасков с «Фиорентиной» перенесли на 2 июня. Соответственно, победитель Лиги Европы и пока еще финалист Лиги конференций сыграют через неделю после заключительного для остальных команд тура.

Только бергамаски, в стартовый состав которых снова не попал Алексей Миранчук, показали, что на любые расклады им плевать, а собственная репутация выше чьих-то интересов. Да, примерно половина тайма потребовалась хозяевам на раскачку, но до перерыва одна из самых крепких оборонительных линий Италии получила две пробоины. А могла и три, однако «Торино» простил не попавший в угол Де Кетеларе. Впрочем, потом бельгиец здорово проявил себя в роли ассистента.

В первом случае Де Кетеларе наградил передачей Скамакку, и окрыленный включением в расширенный список кандидатов в сборную Италии на Евро-2024 форвард образцово пробил с разворота. А уже ближе к перерыву на удар был выведен Пашалич, после атаки которого к отраженному вратарем мячу первым успел не утоливший свой голевой голод еврокубковым хет-триком Лукман. Стадион взревел от восторга, а в той части Рима, чьи сердца отданы «Роме», стало совсем грустно.

Ну, а Лукман и не думал останавливаться и во втором тайме. Из-за нарушения правил его второй гол не засчитали (уже второй у «Аталанты»), но нигерийца это только завело, и он заставил Тамеза нарушить правила в собственной штрафной. На этот раз исполнявший пенальти Пашалич шансов вратарю не оставил. И только после этого Гасперини, которому устроили персональную овацию перед началом второго тайма, выпустил на поле Миранчука.

Не сыгравший против «Байера» Алексей явно соскучился по футболу, и включился в игру, словно на табло горят два ноля. Блестящий пас на Лукмана не стал голевым из-за пославшего мяч в сетку из офсайда нигерийца. Опять же после передачи россиянина промахнулся из хорошей позиции Пашалич. Когда же наш легионер ворвался в штрафную с правого фланга, возможно, стоило бить, а не пытаться максимально улучшить позицию и ассистировать одноклубнику. Или бывшие партнеры по «Торино» просто знали, как поступит Миранчук, и заставили его действовать так, а не иначе.

В любом случае, принципиально это ничего не меняло. «Аталанта» четвертая, и уже через неделю может обойти «Ювентус» и финишировать третьей. «Роме» же остается утешиться Лигой Европы.